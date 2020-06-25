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شكرا لقرائتكم خبر عن القصيم.. 56 مخالفة ومصادرة 200 كجم مستحضرات تجميل «مجهولة المصدر» (صور) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية، ضبط 56 مخالفة ومصادرة 200 كجم مستحضرات تجميل مجهولة المصدر بالقصيم.
وقالت الشؤون البلدية، في بيان عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، إن أمانة القصيم جولاتها الرقابية على محلات الحلاقة والمشاغل النسائية، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية”.
وأشارت وزارة الشؤون البلدية والقروية، إلى أنه تم تحرير ٥٦ مخالفة ومصادرة ٢٠٠ كجم من مستحضرات تجميل مجهولة المصدر، واتخاذ اللازم حيالها بحكم الاختصاص.
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