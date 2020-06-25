شكرا لقرائتكم خبر عن «العدل» توضح طريقة الاستفادة من خدمة المصادقة الإلكترونية عن بعد (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نشرت وزارة العدل، مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أوضحت من خلاله كيفية الاستفادة من خدمة المصادقة الإلكترونية عن بعد.

وأوضحت الوزارة أن خدمة “المصادقة الإلكترونية عن بعد” تمكن أطراف الدعوى من المصادقة على محاضر ضبوط الجلسات القضائية من خلال رسالة نصيّة تصل لهواتفهم في عملية إلكترونية متكاملة دون الحاجة إلى زيارة المحكمة.