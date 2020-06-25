شكرا لقرائتكم خبر عن عدد الإصابات بفيروس كورونا فى اليمن يصل إلى 1015 حالة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت عدد حالات الإصابات بفيروس كورونا في اليمن لتتخطى حاجز الألف حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد بعد أن سجل، الأربعاء، 23 إصابة جديدة ما رفع إجمالي الإصابات إلى 1015 حالة.
ووفقا لموقع العربية، قالت اللجنة العليا لمواجهة وباء كورونا في اليمن، إن الإصابات الجديدة توزعت على محافظة عدن بـ(4) حالات، و(5) في حضرموت، (2) في لحج، و(4) في تعز، (7) في المهرة، وحالة واحدة في الضالع، كما أكدت اللجنة وفاة (13) حالة من الإصابات السابقة منها (8) في تعز، و(2) في لحج و(2) في المهرة، وحالة وفاة واحدة في حضرموت، في مقابل تسجيل 23 حالة شفاء.
وارتفع عدد إجمالي الحالات المؤكدة إصابتها بفيروس كورونا في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية الشرعية، إلى (1015) حالة بينها (274) حالة وفاة، و(379) حالة تعافى.
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