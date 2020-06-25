الإليزيه: ماكرون يبحث مع بوتين قضايا ليبيا وإيران وأوكرانيا

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال قصر الإليزيه إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيناقش عدة قضايا أمنية تشمل أوكرانيا وليبيا وإيران مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال اتصال عبر دائرة تلفزيونية يوم الجمعة.

وقال الإليزيه في بيان اليوم الأربعاء "هناك حاجة لمزيد من التقدم في جدول أعمال الأزمة، خاصة فيما يتعلق بأوكرانيا".

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وكان ماكرون دعا أوروبا إلى النظر بعين فاحصة في شراكتها الاستراتيجية مع روسيا قائلا إن سياسة التحدي مع موسكو في السنوات القليلة الماضية لم تنجح.