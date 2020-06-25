شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة العليا لشؤون العشائر فى غزة : نؤيد مصر فى الدفاع عن أمنها القومى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبرت الهيئة العليا لشؤون العشائر في قطاع غزة عن تأييدها لمصر في الدفاع عن أمنها القومي وحقوق الشعب المصرى الثابتة فى مياه نهر النيل وحماية حدودها من سيطرة التنظيمات الإرهابية على مناطق شاسعة فى ليبيا.

وأكدت الهيئة في بيان لها أن الحكومة الإثيوبية والمدعومة إسرائيليآ وأمريكيآ تعمل فى سياق مخطط منظم تديره أجهزة المخابرات الإسرائيلية للعبث فى الأمن المائى لمصر، وأنه لا يحق لأثيوبيا ملء وتشغيل سد النهضة على حساب حقوق مصر التاريخية فى مياه نهر النيل بعيدا عن الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والتى تنظم تلك العلاقة.

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فيما أكدت الهيئة رفضها تحويل ليبيا إلى دولة فاشلة وملاذا امناً للارهابيين والذى يهدد الأمن القومي المصري بشكل مباشر.

وأضافت الهيئة إن هذه المؤامرات التي تحاك ضد الشقيقة الكبرى مصر آخر القلاع ورمانة الميزان في المنطقة تاتي لإضعاف دور مصر المركزي والإقليمي ولإشغالها عن القضية الفلسطينية وليس من باب الصدفة أن تتزامن هذه المؤامرات ضد مصر مع خطّة الضم الصهيونية للأراضي الفلسطينية، وتمرير صفقة ترامب وتصفية القضية الفلسطينية.

ودعت الهيئة العليا لشؤون العشائر جميع مكونات شعبنا الفلسطيني وفصائله الوطنية الوقوف إلى جانب مصر مشيرة أنه على مدار التاريخ ارتبط مصير فلسطين بقوة مصر أو ضعفها.