الهيئة العليا لشؤون العشائر فى غزة : نؤيد مصر فى الدفاع عن أمنها القومى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبرت الهيئة العليا لشؤون العشائر في قطاع غزة عن تأييدها لمصر في الدفاع عن أمنها القومي وحقوق الشعب المصرى الثابتة فى مياه نهر النيل وحماية حدودها من سيطرة التنظيمات الإرهابية على مناطق شاسعة فى ليبيا.
وأكدت الهيئة في بيان لها أن الحكومة الإثيوبية والمدعومة إسرائيليآ وأمريكيآ تعمل فى سياق مخطط منظم تديره أجهزة المخابرات الإسرائيلية للعبث فى الأمن المائى لمصر، وأنه لا يحق لأثيوبيا ملء وتشغيل سد النهضة على حساب حقوق مصر التاريخية فى مياه نهر النيل بعيدا عن الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والتى تنظم تلك العلاقة.
فيما أكدت الهيئة رفضها تحويل ليبيا إلى دولة فاشلة وملاذا امناً للارهابيين والذى يهدد الأمن القومي المصري بشكل مباشر.
وأضافت الهيئة إن هذه المؤامرات التي تحاك ضد الشقيقة الكبرى مصر آخر القلاع ورمانة الميزان في المنطقة تاتي لإضعاف دور مصر المركزي والإقليمي ولإشغالها عن القضية الفلسطينية وليس من باب الصدفة أن تتزامن هذه المؤامرات ضد مصر مع خطّة الضم الصهيونية للأراضي الفلسطينية، وتمرير صفقة ترامب وتصفية القضية الفلسطينية.
ودعت الهيئة العليا لشؤون العشائر جميع مكونات شعبنا الفلسطيني وفصائله الوطنية الوقوف إلى جانب مصر مشيرة أنه على مدار التاريخ ارتبط مصير فلسطين بقوة مصر أو ضعفها.
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