إيتاميل رادار يرصد صورا لطائرتى شحن عسكرية تركية بين مصراتة وإسطنبول

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصد موقع "إيتاميل رادار" المتخصص في تتبع الرحلات العسكرية فوق البحر المتوسط، صورا لطائرتي شحن عسكرية تركية بين مصراتة وإسطنبول.

كان اللواء أحمد المسمارى، المتحدث باسم الجيش الليبى، كشف عن تواجد قطع بحرية تركية قبالة الشواطئ الليبية الغربية، لحماية حكومة الإرهاب والتكفيرين في طرابلس.

وعرض متحدث الجيش الليبي خرائط لمسار طائرات شحن تركية تنقل السلاح الى ليبيا، متهما أردوغان يتحدى رغبة المجتمع الدولي بوقف إطلاق النار في ليبيا، وقال المسمارى، إن أكبر ضربة وجهت للجيش التركى كانت عندما ظهرت صور لأفراده وهم عرايا.

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وأكد اللواء أحمد المسمارى، المتحدث باسم الجيش الليبى، أن الجيش يخوض معركة وطن واستخلاصه من التكفيريين وإنهاء الغزو التركى، مشيرا إلى أن الوجود التركى في ليبيا لا يهدد ليبيا فقط بل يهدد المنطقة بشكل كامل.

وقال المتحدث باسم الجيش الليبى، فى مؤتمر صحفى مساء الأربعاء، إن أردوغان يعمل كوكيل لمخابرات دول أخرى ، مضيفا: "ولا أعتقد أن الرئيس التركي يعمل لصالح الشعب التركى والدليل وجود مئات الآلاف من الأتراك في السجون.، مضيفا:"أردوغان يحاصر ثروة ليبيا وقلب العرب النابض مصر والقيادة الإسلامية فى السعودية".

ورحب المسماري بتصريحات الرئيس التونسي قيس سعيد الأخيرة بشأن ليبيا، مشيرا إلى أن تركيا تحاول التغلغل في عدد من الدول الإفريقية مثل النيجر وتشاد ومنطقة القرن الإفريقي، والآن فى اليمن.