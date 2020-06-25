شكرا لقرائتكم خبر عن السودان يُطلع البعثات الدبلوماسية على تطورات مفاوضات سد النهضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الخارجية السودانية إن وزير الري والموارد المائية السوداني الدكتور ياسر عباس قدم عرضا وافيا للبعثات الدبلوماسية المعتمدة بالخرطوم اليوم الأربعاء، عن أهمية نهر النيل للدول الثلاث (السودان ومصر وإثيوبيا)، والفوائد المرجوة من قيام سد النهضة على النيل الأزرق فى مجالات الكهرباء، الزراعة، الري، والملاحة.

وأضافت وزارة الخارجية السودانية، أن عباس قدم شرحاً مستفيضاً حول جولات التفاوض بين الدول الثلاث منذ إعلان المبادئ فى العام 2015، مبينا أن الدول الثلاث توصلت لاتفاق حول معظم المسائل الفنية.

وأشار إلى وجود بعض القضايا العالقة التي يجري التفاوض لحلها، مضيفا أن ماتبقى من قضايا عالقة، بخاصة القانونية منها، سيتم رفعها لقيادة الدول الثلاث.

وأعرب عن أمله فى إمكانية التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث فى القريب العاجل، كما استعرض جهود السودان فى حث الأطراف على استئناف التفاوض من خلال مبادرة رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك.

في غضون ذلك، التقى عضو مجلس السيادة الانتقالي حسن شيخ إدريس قاضي اليوم مع الدكتور ياسر عباس وزير الري والموارد المائية.

وأوضح وزير الري، في تصريح صحفي، أن اللقاء تناول تطورات ملف سد النهضة ومسار المفاوضات بين السودان ومصر وإثيوبيا، وآخر المستجدات في هذا الملف.

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