شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس التعاون الخليجى يشيد بقرار السعودية بشأن تنظيم الحج هذا العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، بالرعاية الكريمة التي يوليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده لخدمة الحرمين الشريفين وحجاج بيت الله الحرام وزوار المسجد النبوي الشريف، وبالجهود المخلصة التي تبذلها المملكة في هذا السبيل.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الأمين العام نوه بقرار المملكة تنظيم موسم هذا العام وفق احترازات صحية صارمة لتأمين سلامة الحجاج والزوار من مهددات جائحة فيروس كورونا المستجد، واقتصار الموسم على عدد محدود بما يكفل إتمام الشعائر على نحو آمن.

وأكد الدكتور الحجرف أن هذا القرار ينطلق من العناية القصوى التي توليها المملكة العربية السعودية لصحة ضيوف الرحمن وسلامتهم، وبذل العناية اللازمة لهم، بما يتفق مع مقاصد الشريعة الإسلامية ومع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية كافة للحد من انتشار الوباء بين الحجاج والزوار.

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