شكرا لقرائتكم خبر عن أتربة وغبار على معظم المناطق.. توقعات الأرصاد لطقس الخميس والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، لطقس اليوم (الخميس)، استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية والحدود الشمالية والرياض وأجزاء من مناطق القصيم ونجران، وذلك على طول الساحل الغربي.

وأوضحت أن السماء ستكون غائمة جزئيا، قد تتخللها بإذن الله سحب رعدية ممطرة على مرتفعات عسير وجازان.

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كما توقع تقرير الأرصاد أنه قد تسجل أعلى درجات حرارة في مكة المكرمة 47 درجة مئوية، فيما يمكن أن تسجل القريات 18 درجة مئوية، كأدنى درجات الحرارة في المملكة.