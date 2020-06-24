- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن أتربة وغبار على معظم المناطق.. توقعات الأرصاد لطقس الخميس والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، لطقس اليوم (الخميس)، استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية والحدود الشمالية والرياض وأجزاء من مناطق القصيم ونجران، وذلك على طول الساحل الغربي.
وأوضحت أن السماء ستكون غائمة جزئيا، قد تتخللها بإذن الله سحب رعدية ممطرة على مرتفعات عسير وجازان.
كما توقع تقرير الأرصاد أنه قد تسجل أعلى درجات حرارة في مكة المكرمة 47 درجة مئوية، فيما يمكن أن تسجل القريات 18 درجة مئوية، كأدنى درجات الحرارة في المملكة.
كانت هذه تفاصيل خبر أتربة وغبار على معظم المناطق.. توقعات الأرصاد لطقس الخميس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.