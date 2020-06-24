شكرا لقرائتكم خبر عن الجوف.. حريق مروع يلتهم سوق الخضار المركزي في سكاكا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - أحمد الرمال:

باشرت فرق الدفاع المدني، مساء اليوم الأربعاء، حريقا في سوق الخضار المركزي بمحافظة سكاكا بمنطقة الجوف.

وأوضحت مديرية الدفاع المدني، في تغريدة عبر “تويتر”، أن فرق الدفاع المدني بمحافظة سكاكا تمكنت من إخماد حريق اندلع في سوق الخضار المركزي بمساحة تقدر بـ (850) متر مربع تقريباً، وتم إخماد الحريق، دون حدوث أي إصابات.

وأوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف النقيب عبدالرحمن بن عبدالعزيز الضويحي أن فرق الدفاع المدني بمدينة سكاكا باشرت بلاغاً مساء اليوم، عبارة عن حادث حريق بسوق الخضار المركزي بمدينة سكاكا.

Advertisements

وانتقلت فرق الدفاع المدني المتخصصة المزودة بالتجهيزات الفنية والقوى البشرية اللازمة وذلك لمواجهة مثل هذه الحوادث‏‎ وبفضل من الله ثم بفضل الجهود التي بذلت تكللت هذه الجهود بالنجاح حيث تم إخماد الحريق بالكامل بمساحة تقدر (850) متر مربع تقريبًا دون حدوث إصابات أو وفيات.

وأسفر الحادث عن احتراق عدد (اثنا وأربعون محلًا للخضار) وتم تسليم الموقع لجهة الإختصاص لإكمال اللازم. ولاتزال اللجان المختصة تباشر مهامها لمعرفة أسباب الحادث.

‏‎كما أشاد الضويحي بجهود الجهات الحكومية المشاركة التي استعانت بها فرق الدفاع المدني متمثلة بالأمانة والهلال الأحمر وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة (الإدارة العامة لخدمات المياه) والجهات الأمنية (المرور والدوريات الأمنية).

وأكد الضويحي أن مديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف لن تتوانى عن اتخاذ كافة الإجراءات النظامية في حق كل من ارتكب إهمالاً نتج عنه خطر على حياة المواطنين والمقيمين، متمنياً السلامة للجميع.‏‎