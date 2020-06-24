شكرا لقرائتكم خبر عن «لك الحمد».. وثائقي يبرز مرحلة تاريخية بالمسجد النبوي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أطلقت اليوم الأربعاء، وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي بالمدينة المنورة، عرضاً مختصراً للفيلم السينمائي الوثائقي (لك الحمد) والذي يوثق مرحلة تاريخية مهمة بالمسجد النبوي أثناء جائحة كورونا “كوفيد – 19” .

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واستعرض الفيلم على مدى دقيقتين وعشرين ثانية الأحداث من بداية الجائحة وإغلاق أبواب المسجد النبوي وتعليق حضور المصلين مروراً بالاحترازات والتدابير الوقائية لمنع هذا الوباء من دخول مسجد الحبيب (صلى الله عليه وسلم)، وجهود الجهات ذات العلاقة التي ركزت على سلامة ضيوف الرحمن وقاصدي المسجد النبوي، ومرور شهر رمضان المبارك على المسجد النبوي بدون مصلين، وسفر إفطار للصائمين إلا النزر اليسير من العاملين في المسجد النبوي، وأخيراً قرار فتح المسجد بشكل جزئي وفتح الأبواب أمام المصلين.

وسوف يعرض الفيلم قريبا – بإذن الله تعالى – لتسليط الضوء على هذه الحقبة التاريخية المختلفة بكافة تفاصيلها في تاريخ المدينة المنورة والمسجد النبوي.