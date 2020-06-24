شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير من الأمن العام بشأن «الفوركس» غير المرخص والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذر الأمن العام، من خطورة التعامل مع مواقع الفوركس غير المرخصة والتي تسبب في خسارة الأموال بالنسبة للمستخدم.

كما نصح الأمن العام في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” الجميع بالتأكد من المصادر الرسمية للمعلومات، وعدم الانسياق وراء أحلام الكسب السريع.

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وقال الأمن العام: “لا تخسر أموالك بتعاملك مع الفوركس غير المرخص وتأكد من المصادر الرسمية للمعلومات”.