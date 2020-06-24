وفاة أحد أبرز وزراء نظام صدام حسين في السجن... صور وفيديو

وأوضح المصدر، الذي تحفظ على كشف اسمه، أن الفريق الأول ركن سعدي طعمة عباس الجبوري، أحد أبرز وزراء النظام السابق برئاسة صدام حسين، توفي في سجن وضعته فيه القوات الأمريكية عند اجتياحها للعراق عام 2003.

وأضاف المصدر أن الجبوري كان يشغل منصب وزير الدفاع للفترة 1990 حتى عام 1991، ووزيرا للعمل والشؤون الاجتماعية منذ سنة 1998 وحتى عام 2002.

ولفت المصدر إلى أن عائلة الفريق تسلمت جثمانه اليوم في بغداد، بعد قضائه 17 عاما في السجن.

ورثت ابنت الرئيس السابق، رغد صدام حسين، الجبوري، في تغريدة عبر صفحتها الرسمية في موقع "تويتر"، قائلة: فقد العراق اليوم، بطلا كبيرا في الجيش العراقي، هو الفريق الأول الركن سعدي طعمة الجبوري، الذي فارق الحياة بالمعتقل، وبقي لآخر لحظة ثابت على موقفه الوطني، رحمه الله وأسكنه فسيح جناته، ونسأل الله أن يفرج كربة رفاقه في الأسر.