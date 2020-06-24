كورونا.. الإمارات تسمح بحرية التنقل دون تقييد

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دبي: أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة ⁧‫الطوارئ والأزمات‬⁩ والكوارث في الإمارات عن السماح بحرية الخروج والعودة لكافة أفراد المجتمع طوال اليوم بدون تقييد اعتباراً من اليوم الأربعاء 24 يونيو.

وأعلن الدكتور سيف الظاهري، المتحدث الرسمي في الهيئة الوطنية لإدارة ⁧الطواري والأزمات‬⁩ والكوارث عن اكتمال وانتهاء ⁧‫برنامج التعقيم الوطني‬⁩ في مختلف أرجاء دولة ⁧‫الإمارات‬⁩.

وأضاف "نطالب جميع أفراد المجتمع بمواصلة الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في مواجهة مرض كوفيد19، مشدداً على استمرار منع التجمعات العامة وتجنب الزيارات العائلية لضمان صحة وسلامة الجميع والالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات والقفازات عند الخروج من المنزل".

وأكد الظاهري على ضرورة الالتزام بالحد المسموح به في السيارة الواحدة وهو 3 أشخاص ويستثنى من ذلك السيارات التي تضم أفراداً من أسرة واحدة، كما يجب ارتداء الكمامة في حال تواجد أكثر من شخص في السيارة.

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من جانبها أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي عن انتهاء برنامج التعقيم الوطني تماشياً مع قرار الهـيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والسماح بحرية الخروج طوال اليوم مع ضرورة التزام الجميع بمختلف الإجراءات الوقائية مثل ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي.

وفي سياق متصل أكد مصدر مسؤول في حكومة أبوظبي استمرار منع التنقل إلى أبوظبي مع السماح بحرية الحركة طوال اليوم داخل الإمارة.

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