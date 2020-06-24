شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية السعودى يبحث مع نظيره الأمريكى الشراكة الاستراتيجية بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث وزير الخارجية السعودى الأمير فيصل بن فرحان مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة تعمل مع دول في أوروبا ومناطق أخرى على كيفية استئناف السفر بأمان عقب قيود العزل التي ارتبطت بتفشي فيروس كورونا وذلك بعد الإعلان عن معايير للاتحاد الأوروبي قد تستبعد الأمريكيين بسبب المعدلات المرتفعة للإصابة بالفيروس.

وقال بومبيو في مؤتمر صحفى: "نعمل على إيجاد السبيل الصحيح للقيام بذلك سواء التوقيت المناسب لفعله أو الخطط المناسبة التي يجب اتباعها".

وأضاف: "بكل تأكيد لا نريد التسبب في مشاكل بأي مكان آخر. أنا واثق تماما أننا في الأسابيع القادمة سنتوصل لذلك، ليس بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي فحسب، لكن بين الولايات المتحدة وباقي دول العالم".