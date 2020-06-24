شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء السودان يؤكد الحرص على تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رئيس مجلس الوزراء السودانى الدكتور عبد الله حمدوك، حرص السودان على تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبى، مشيدا بمواقف الاتحاد الداعمة لحكومة الفترة الانتقالية.

جاء ذلك لدى لقاء حمدوك اليوم /الأربعاء/ بمجلس الوزراء، وفداً رفيع المستوى ضم كلا من مفوض إدارة الأزمات والشئون الإنسانية بالاتحاد الأوروبي جانيز لينارسيتش، ووزير الدولة للشئون الخارجية الفرنسية جان باتيست، ومديرة إدارة إفريقيا والشرق الأوسط بالصليب الأحمر كارينا أندرسون، وذلك بحضور وزير شئون مجلس الوزراء السوداني السفير عمر بشير مانيس، ووزيرة الخارجية أسماء عبدالله، ووزيرة العمل والتنمية الاجتماعية لينا الشيخ، وسفراء الاتحاد الأوروبي وفرنسا والسويد بالخرطوم.

وأكد رئيس مجلس الوزراء حرص الحكومة الانتقالية على تحقيق السلام الشامل والعادل، وكذلك على تجاوز التحديات الماثلة والتي من بينها التحدي الاقتصادي ومجابهة جائحة كورونا.

وأشار إلى الترتيبات التي تمت لانعقاد مؤتمر شركاء السودان الذي تنظمه برلين يوم غد، وسعي الحكومة من خلال هذا المؤتمر لخلق شراكات حقيقية مع المجتمع الدولي.

من جانبه، أوضح وزير شئون مجلس الوزراء السفير عمر بشير مانيس، في تصريح صحفي، أن رئيس الوفد أكد وقوف الاتحاد الأوروبي مع الحكومة السودانية ودعمها لتحقيق أهداف الفترة الانتقالية، مبيناً أن الوفد أعرب عن شكره العميق والجزيل لتعاون حكومة السودان الكامل مع المجتمع الإنساني بما يمكن من إيصال العون الإنساني للمحتاجين في مختلف المناطق.

وأشار إلى أن عضو الوفد وزير الدولة بالخارحية الفرنسية نقل تحيات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لرئيس مجلس الوزراء السوداني، وأشار إلى الجهود التي يبذلها ماكرون لمعالجة موضوع ديون السودان في إطار نادي باريس، بالإضافة إلى موضوع رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وأوضح أن الوفد أعرب عن سعادته بالتعاون الكامل وانفتاح حكومة السودان على المجتمع الدولي خاصة الفاعلين في الحقل الإنساني.

من جهته، قال مفوض إدارة الأزمات والشئون الإنسانية بالاتحاد الأوروبي، إن السودان يمر بنقطة تحول في تاريخه الحديث، مؤكدا دعم الاتحاد الأوروبي لعملية التحول السياسي وعملية الإصلاح الاقتصادي في السودان،.

وأشاد بالقرارات التى اتخذتها الحكومة لتسهيل عمل المنظمات الإنسانية، مؤكدا وقوف الاتحاد الأوروبي إلى جانب حكومة وشعب السودان لمعالجة الاحتياجات الإنسانية الملحة للسكان ومساندة السودان في مساره نحو التحول الديمقراطى.

وكشف عن توقيع مفوضية إدارة الأزمات والشئون الإنسانية بالاتحاد الأوروبي اليوم مع منظمة الصحة العالمية، ووزارة الصحة الاتحادية اتفاقية ثلاثية لمساعدة قطاع الصحة بالسودان في إطار معاونته لمحاربة جائحة كورونا.

وذكر بيان مشترك سوداني أوروبي، أن الاتحاد الأوروبي وفر أكثر من 92 طنا من المعدات و 35 من العاملين في المجال الإنساني الذين ستعزز تقديم الخدمات الطبية والإنسانية في جميع أنحاء السودان.

وأشار إلى توقيع مكتب المساعدة الإنسانية التابع للاتحاد الأوروبي اتفاقية مع المجلس النرويجي للاجئين لمساعدة الأطفال السودانيين الضعفاء للحصول على التعليم.