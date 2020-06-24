الحوثيون يسيطرون على "منطقة استراتيجية" وسط اليمن

اليمن/الخليج 365-

سيطرت جماعة الحوثي اليمنية، على منطقة استراتيجية وسط البلاد، وقتل 8 عناصر تابعون لها إثر إحباط قوات الحكومة عملية تسلل لهم غربا، بحسب مصدرين أحدهما رسمي.

وقال مسؤول عسكري يمني، الأربعاء، للأناضول، إن مسلحي الحوثي سيطروا على "منطقة استراتيجية" في محافظة البيضاء، وسط البلاد، خلال الساعات الماضية.

وأوضح المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه كونه غير مخول بالحديث للإعلام، أن "السيطرة على منطقة قانية جاءت نتيجة قلة الدعم العسكري للقوات الحكومية ومسلحي القبائل، مما دعا لانسحاب مؤقت لمناطق مجاورة قبل البدء في محاولة لاستعادتها".

وتأتي سيطرة الحوثيين على "قانية" من أجل فتح جبهة جديدة لهم بهدف الدخول إلى محافظة مأرب (شمال) النفطية المجاورة، بحسب مراقبين.

وفي هذا السياق، قال النائب اليمني، ياسر العواضي، وهو زعيم قبلي في محافظة البيضاء، عبر حسابه بتويتر إن "الحوثي اقتحمت ونهبت 35 منزلا لمعارضين من القبائل في منطقة ردمان (سيطر الحوثيون عليها الجمعة) بالمحافظة".

وتشهد البيضاء، قتالا محتدما منذ 6 سنوات، ازداد ضراوة في الأسابيع الماضية، عقب عملية عسكرية للقوات الحكومية استعادت فيها مناطق من أيدي الحوثيين.



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في سياق آخر، أعلن المركز الإعلامي لألوية العمالقة (تابعة للجيش اليمني)، في بيان الأربعاء مقتل، 8 من مسلحي "الحوثي"، أثناء محاولتهم التسلل إلى مواقع القوات المشتركة، شرق منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا "جنوبي الحديدة (غرب)".

ولم يتسن للأناضول، الحصول على تعقيب فوري من الحوثيين، أو الحكومة اليمنية بشأن تلك الوقائع.

وتأتي تلك المعارك، رغم دعوة المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، الأحد الماضي، الأطراف المتصارعة إلى وقف التصعيد العسكري المستمر في جميع أنحاء البلاد.

وتسببت الحرب المستمرة للعام السادس في تردي الأوضاع في اليمن، حيث بات معظم السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية.

ويزيد من تعقيدات النزاع اليمني أنه له امتدادات إقليمية، فمنذ عام 2015 ينفذ تحالف عربي، بقيادة الجارة السعودية، عمليات عسكرية في اليمن، دعمًا للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين، المدعومين من إيران، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ 2014.

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