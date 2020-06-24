أشكنازي: خطة "الضم" لن تشمل غور الأردن

زين خليل/الخليج 365

أفادت قناة عبرية، مساء الأربعاء، بأن وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي، قال في محادثات مغلقة، إن خطة الضم لن تشمل غور الأردن.

ونقلت قناة "كان" الرسمية عن مسؤول مطلع على تفاصيل خطة الضم (لم تسمه)، إن الخطة المطروحة حاليا، مقلصة للغاية مقارنة بما أراده اليمين الإسرائيلي، دون مزيد من التفاصيل.

وقال المسؤول ذاته، إن أشكنازي قال مؤخرا خلال محادثات مغلقة، إنه لا يعتقد أن الضم سيشمل أراض بغور الأردن.

ونادراً ما يدلي أشكنازي، الذي يشارك في اتصالات مع الأمريكيين حول الضم، بتصريحات حول هذه المسألة، وفق المصدر ذاته.

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وقالت القناة، إن الإدارة الأمريكية تولي أهمية كبيرة لموقف أشكنازي، ووزير الدفاع بيني غانتس من عملية الضم، التي تأتي في إطار "صفقة القرن" الأمريكية المزعومة.

وعلق مكتب وزير الخارجية الإسرائيلي على ما نسب للأخير من تصريحات، بالقول :"أوضح أشكنازي أنه سيدعم فقط خطوة تؤدي للانفصال عن الفلسطينيين يتم دفعها بشكل مسؤول، وبتنسيق كامل مع الولايات المتحدة، وحوار مع الدول المجاورة، ومع الحفاظ على معاهدات السلام القائمة والمستقبلية وعلى مصالح إسرائيل الاستراتيجية والأمنية".

وتسمح "صفقة القرن" المزعومة، بضم إسرائيل أراض فلسطينية مأهولة بالفلسطينيين على أن يحتفظوا بجنسيتهم، ولكن تحت السيطرة الإسرائيلية، وهو ما أعلن وزير الدفاع غانتس رفضه الثلاثاء قائلا "لن نأخذ فلسطينيين إلى داخل أراضينا".

وتشهد المنطقة والعالم حالة من الترقب لإعلان إسرائيل عزمها ضم منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت (على الحدود مع الأردن) وأجزاء من الضفة الغربية المحتلة لسيادتها مطلع يوليو/ تموز المقبل، وسط تحذيرات من خطورة تلك الخطوة.

وتشير تقديرات فلسطينية إلى أن الضم سيصل إلى أكثر من 30 بالمئة من مساحة الضفة المحتلة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.