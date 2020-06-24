كورونا.. 13 وفاة باليمن و4 في الإمارات والمغرب

عواصم عربية / الخليج 365

سجل اليمن، الأربعاء، 13 وفاة بفيروس كورونا، فيما سجلت الإمارات والمغرب 4 وفيات، وفق بيانات رسمية.

وأعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا التابعة للحكومة في نشرتها اليومية، تسجيل 13 وفاة، و23 إصابة بكورونا، إضافة إلى تعافي 23 مريضا.

وأضافت اللجنة في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 1.015، بينها 274 وفاة، و379 حالة تعاف.



ولا تشمل هذه الحصيلة الإصابات في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، الذين أعلنوا حتى 18 مايو/ أيار الماضي، تسجيل 4 حالات فقط بينها وفاة واحدة، وسط اتهامات رسمية وشعبية لهم بالتكتم عن العدد الحقيقي للضحايا‎.

وفي الإمارات، كشفت وزارة الصحة، عن تسجيل حالتي وفاة، و450 إصابة، إضافة إلى 702 حالة تعاف.

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وذكرت الوزارة في بيان، أن حصيلة المصابين وصلت الى 46 ألفا و133، بينها 307 وفيات، و34 ألفا و405 حالات تعاف.

وفي المغرب، رصدت وزارة الصحة، وفاتين و563 إصابة، في أعلى حصيلة يومية للإصابات منذ اكتشاف الفيروس بالبلاد.

وأضافت الوزارة في بيان، أن إجمالي المتعافين من الفيروس بلغ 8 آلاف و468 حالة تعاف، إثر تماثل 61 مريضا للشفاء.

وأشارت الوزارة، أن حصيلة الإصابات بالفيروس ارتفعت إلى 10 آلاف و907، بينها 216 وفاة و8 آلاف و468 حالة تعاف.



وعالميا، تجاوز عدد مصابي كورونا 9 ملايين و436 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 481 ألفا، وتعافى أكثر من 5 ملايين و97 ألفا، وفق موقع "worldometers" المختص برصد تطورات الفيروس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.