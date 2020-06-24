السودان.. 11.5 مليون يورو من الاتحاد الأوربي لمجابهة كورونا‎

الخرطوم/عادل عبد الرحيم/ الخليج 365



أعلن السودان، الأربعاء، توقيع اتفاقية مع منظمة الصحة العالمية ممولة من الاتحاد الأوروبي، بقيمة 11.5 مليون يورو، في إطار مواجهة فيروس كورونا بالبلاد.



وذكرت وكالة الأنباء السودانية (حكومية)، أن وزيرالصحة أكرم على توم، وقع الاتفاقية تنص على "تقديم المساعدة والدعم في اختبارات تشخيص الفيروس وفحص علاج المصابين به".



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في ذات السياق، أفادت بعثة الاتحاد الأوروبي بالسودان، في بيان اطلعت عليه الخليج 365، أن "الاتحاد أعلن الأربعاء توقيع اتفاقية بقيمة 11.5 مليون يورو مع منظمة الصحة العالمية".

والأربعاء، استقبل السودان ثاني طائرة تحمل مساعدات صحية وفريق دعم طبي، ضمن جسر جوي أوروبي، لدعم البلاد في مواجهة تفشي الفيروس.



وحتى الأربعاء، بلغ إجمالي إصابات كورونا في السودان 8 آلاف و889، بينها 548 وفاة، و3 آلاف و699 حالة تعافٍ.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.