واشنطن تعلن التزامها بجهود إحلال السلام في السودان

واشنطن / الخليج 365
أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الأربعاء، التزام واشنطن بالمشاركة في الجهود الرامية إلى إحلال السلام والإصلاح الديمقراطي في السودان.
وقال بومبيو في تغريدة على تويتر، إن الولايات المتحدة "شريك ملتزم تجاه السودان وجهود إحلال السلام والإصلاح الديمقراطي، وإيجاد فرص اقتصادية توفر مستقبلا أكثر إشراقا للسودانيين".
وأضاف أنه أجرى مكالمه هاتفية "ناجحة جدا" مع رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، مشددا على عزم واشنطن "تعزيز العلاقات الثنائية مع الخرطوم".
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