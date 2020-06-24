موريتانيا تعيد فتح المنشآت السياحية

نواكشوط / محمد البكاي / الخليج 365



أعلنت موريتانيا، الأربعاء، فتح المنشآت السياحية "بشكل حذر" بعد أشهر من إغلاقها في إطار الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا.



وقالت وزارة التجارة والسياحة في بيان، "في ظل توجه الحكومة إلى تخفيف الإجراءات الاحترازية سبيلا إلى دفع عجلة الاقتصاد، ومراعاة الخسائر البليغة التي لحقت بالقطاع السياحي، تقرر بشكل حذر فتح المنشآت السياحية".



وطلبت الوزارة من مرتادي الشواطئ أخذ الحيطة اللازمة، والتقيد بالإجراءات الاحترازية الصادرة عن الحكومة.



Advertisements

وأشار البيان إلى أن فرقا مشتركة من القوات الأمنية وقطاع السياحة، ستقوم بعملية الإشراف والمتابعة بغية التأكد من تنفيذ أصحاب ومسيري المؤسسات السياحية للإجراءات الاحترازية.



وتعتبر موريتانيا من أقل دول المنطقة جلبا للسياح، لأسباب بينها غياب البنى التحتية، ولا تتوفر إحصاءات رسمية بشأن مستوى مساهمة قطاع السياحة في اقتصاد البلاد.



وحتى مساء الأربعاء، بلغ عدد إصابات كورونا في موريتانيا 3292، بينها 114 وفاة، و963 حالة تعاف.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.