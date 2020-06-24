مصادرة أكثر من طن فواكه في نطاق بلدية العزيزية بمكة المكرمة

واصلت الادارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية العزيزية الفرعية و بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة التابعة لأمانة العاصمة المقدسة ، حملة على الباعة الجائلين المخالفين ، وذلك ضمن الجولات الرقابية المكثفة التي تقوم بها البلدية على الباعة الجائلين المخالفين ، يأتي ذلك امتداداً لخطة وزارة الشؤون البلدية والقروية. بهدف القضاء على هذه الظاهرة والتأكد من سلامة المواد الغذائية وتطبيق الاشتراطات والممارسات الصحية وفقاً للأنظمة والقوانين المتبعة.

أوضح ذلك رئيس بلدية العزيزية الفرعية المهندس عبدالعزيز بن حمدان الزهراني انه تم مصادرة 1230 كغم من الفواكه تم ضبطها مع الباعة الجائلين حيث تم إتلاف 1200 كغم فواكه فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي و تم تسليم 30 كغم من الفواكه بعد التأكد من سلامتها لجمعية إكرام لحفظ الطعام .

وإذ تؤكد الأمانة أنها شكلت العديد من الفرق الميدانية الخاصة بمكافحة ظاهرة الباعة الجائلين والحد من انتشارها نظراً لما تشكله من خطورة على الإصحاح البيئي وتشويه للمظهر الحضاري كما جهزت عدد من اللجان الميدانية المتخصصة التي من شأنها أن تحافظ على أعلى مستويات الإصحاح البيئي ، وفي حال وجود ملاحظات و مخالفات بلدية يمكن التواصل عبر رقم البلاغات الموحد (940) ، ليتم إتخاذ كافة الإجراءات النظامية حيال المخالفات المرصودة.