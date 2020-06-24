سلطة تعسفية

قال الرسول صلى الله عليه و آله و سلم ( كلكم راع و كلكم مسؤول عن رعيته )، انطلاقاً من حديث الرسول ابدأ حديثي.

مما لا خلاف فيه أنّ كل راعٍ مسؤول عن رعيته كما في حديث النبي؛ و لكن الخلاف في حدود تلك المسؤولية، ف كثير منّا يرى أن تلك المسؤولية مطلقة، كأب يختار لأبنه التخصص الذي يرغب به هو، و يختار له الوظيفة التي يشتغلها، بل حتى يختار له شريكته ليتزوجها!

و على سبيل المثال أيضاً.. زوج يحرّك زوجته كدمية لا رأي لها و لا قرار؛ و كل ذلك تحت مسمى ( راعٍ )، و كأننا قد غفلنا عن أن الشخص صاحب قرار، إذاً فالراعي مسؤول أن يعلّم و ينوّر و من ثم ينبّه و يحذّر، و هذه حدود مسؤوليته، لكنه لن يتحمل عواقب قرارات رعيته إذا كان قد قام بما هو واجب عليه، ففي الشريعة الإسلامية و النظام السعودي هناك مبدأ ( شخصية العقوبة ) و يقصد بهذا المبدأ أن لا تصيب العقوبة غير الجاني الذي ثبتت الجريمة في حقه، كما نصت على ذلك المادة الثامنة و الثلاثون من النظام الأساسي للحكم أن ( العقوبة شخصية، و لا جريمة و لا عقوبة إلا بناء على نص شرعي، أو نص نظامي..).

و ما أقصده في حديثي أن ما يتضح لنا من هذا المبدأ، أن الشخص هو الذي يتحمل عواقب أفعاله خيراً كانت أم شر، لذا طالما انا صاحب الشأن إذاً انا صاحب القرار، فلو كان الراعي صالح و المرعي طالح فهل لنا أن نلقي باللوم و العتاب على الراعي الصالح لو كان قد أدى مسؤوليته من تعليم و تنوير و نصح و إرشاد؟ بالطبع لا، لأن من غير المنطق أن يمثل الشخص شخص آخر، إذ أن كل شخص يمثل نفسه، انا جنان بنت صالح، انا أنتمي لوالدي صالح لكنني لا أُمثل سوى نفسي، بأفعالي و بفكري و قراراتي.

بالإضافة إلى أن الراعي ليس إلا أحد العوامل المؤثرة، يتفاعل مع عوامل أخرى كالأصدقاء و الكتب و الفلسفة و البرامج.. و غيرهم لينتج لنا شخصية المرعي.

عندما تحدثت في مقالٍ سابق أن هناك فرضيتان ليطوّر الشخص قدراته، ف إما أن يسلك الشخص مسار المنحطين فكرياً، أو ينشأ مسار فكري راقي و يكون نجم لامع بين أقرانه.

فلنفرض أن الشخص سلك المسار الخاطئ، هنا هل لنا أن نقول استناداً على حديثي أنه صاحب الشأن إذاً هو صاحب القرار، و ليُترك في هذا المسار؟ بالطبع لا، و ليس هذا ما قصدته، إذ أنه في هذه الحالة لربما يكون مغفل، جاهل، و غير مستنير العقل، فيأتي هنا دور الراعي في التنوير و التعليم، و من ثم التنبيه و النصح.

الوكاد أن اهم دور يقوم به الراعي هو النصح و الإرشاد، و يجب على كل ذي شأن أن يتعلم أسلوب النصح، حيث أن في نظري، النصيحة لا تكون نصيحة لو كانت بالترهيب، ففي هذه الحالة الراعي مُطالب بالنصح السليم كما ذكرت لا بالإنتشال، فليس هناك شخص يقبل أن يتخذ قراراته أو يقوم بأفعاله وفقاً لمبادئ أو رأي شخص آخر، و حتى لو كان قد سلك المسار الخاطئ، أرى أن الترهيب لا يجدي نفعاً.

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قال تعالى في محكم كتابه الكريم: ( لآ إكراه في الدين قد تبيّن الرشدُ من الغيِّ فمن يكفر بالطاغوت و يؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى..) سورة البقرة(256)، ص٤٢.

لا إكراه في الدين، أي لا يُكره أحد على الدخول في دين الإسلام فإن دلائله و براهينه واضحة، فلا يحتاج أحد أن يُكره، فمن سلك المسار الصحيح و أسلم فقد فاز بلا شك، و من اختار غير ذي صواب و انحرف عن دين الله فهو شقي و مهلَك.

إذا كان الدين الإسلامي لا يتبع أسلوب الإكراه، ف كيف لنا أن نتبعه نحن في مختلف مجالات الحياة، تحت مسمى( راعٍ، سلطة، مسؤولية )!

خلاصة حديثي أن كل راعٍ له سلطة، لكنها ليست مطلقة إذ أنها لو كانت مطلقة لأصبحت تعسفية، و استعمال السلطة بشكلٍ تعسفي ليس بأمرٍ محمود عواقبه.

تنبيه: لا أقصد في حديثي بصاحب القرار ما هم دون سن الثامنة عشر، فصاحب القرار هو الشخص البالغ للسن القانوني، العاقل .

كتبه: جنان صالح – قانونية