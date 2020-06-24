مساعدة المدير العام بتعليم مكة في جولة تفقدية على مراكز العاصمة

قامت مساعدة المدير العام للشؤون التعليمة للبنات لمياء بنت عبدالعزيز بشاور ي بجولة تفقدية على الإدارات بمنى الإدارة العامة للتعليم للبنات بالعزيزية وذلك للاطلاع على سير العمل وللوقوف على الاستعدادات الميدانية والإجراءات الوقائية للوقاية من فيروس كرونا المستجد.

وخلال الجولة التقت مع منسوبات الإدارة ونقلت لهم شكر المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد بن محمد الزائدي على جهودهم الكبيرة في العمل الميداني والعمل التدريبي والتوعوي عن بعد في ما يخص مكافحة انتشار فيروس كورونا والتوعية المجتمعية نحوه،

وحثهم على بذل المزيد من الجهد من أجل تحقيق نواتج التعليم المأمولة.

وأكدت مساعدة المدير على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية مع جميع الحالات من أجل مكافحة وباء كرونا المستجد.