- 1/2
- 2/2
قرر مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة اليد برئاسة خالد الرشيد استئناف مسابقات الاتحاد للموسم الرياضي 1440 – 1441هـ التي تم إيقافها بسبب جائحة كورونا.
وستبدأ المسابقات من يوم الاثنين 10 أغسطس المقبل، وسوف يتم إصدار مواعيد وجداول المباريات المتبقية من كل بطولة وذلك بعد تأكيد موافقة الجهة المختصة بالوزارة على البرنامج الزمني للاتحاد.
يذكر أن مسابقة دوري الأمير فيصل بن فهد لأندية الدوري الممتاز يتصدر منافساتها نادي الوحدة، ويأتي النور ثانياً والخليج ثالثاً، مع تبقي 5 جولات على نهايته، إضافة لمباراتين مؤجلتين، فيما يتصدر الزلفي دوري أندية الدرجة الأولى مع تبقي 3 جولات على نهايته، فيما تأهلت فرق الوحدة والنور ومضر والخليج للدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمير سلطان بن فهد لأندية الدوري الممتاز، ولعبت مباريات الذهاب من نفس الدور وتبقت مباريات الإياب، فيما يتصدر بطولة الدوري الممتاز لدرجة الشباب نادي المحيط، ويتصدر بطولة الدوري الممتاز لدرجة الناشئين نادي النور، وتأهلت فرق الشباب ووج والباطن والثقبة والوطني وحراء والعروبة والعمران إلى نهائيات بطولة المملكة للأندية أبطال المناطق للدرجة الثانية.
كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد السعودي لكرة اليد يعلن 10 أغسطس موعد استئناف المسابقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.