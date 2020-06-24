شكرا لقرائتكم خبر عن سائح يرصد 3 ملاحظات خطيرة خلال ٥ أيام في أبها.. و«الأمانة» تتفاعل (صور وفيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

رصد أحد السائحين بمنطقة عسير، 3 ملاحظات خطيرة خلال خمسة أيام فقط في أبها، فيما تفاعلت الأمانة على الفور مع ملاحظات السائح وما تم رصده.

ورصد السائح في مقطع فيديو موقع مكشوف لصرف السيول بجوار حديقة عامة، بين أبها ومحايل عسير، تهدد حياة السائحين وتعرض حياة الأطفال للخطر.

وفي بلدة عين الديبة رصد السائح طريق بدون حواجز خرسانية مع وجود هبوط على جوانب الطريق يهدد سالكي الطريق وقائدي المركبات، حيث وجه نداء لأمانة عسير بالتدخل ووضع حواجز خرسانية لحماية المواطنين.

كما رصد السائح في حي الوردتين في أبها شارع ينتهي بدرج، بدون أي لوحات تحذيرية لتنبيه قائدي المركبات، ما يعرض حياتهم وحياة عائلاتهم للخطر، مطالبا بوضع لوحات تحذيرية لتنبيه قائدي المركبات.

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وأوضح “السائح” أن الأمانة في منطقة عسير تفاعلت مع المقاطع على الفور وباشرت وضع أغطية بموقع صرف السيول بجوار الحديقة في أبها، وكذلك باشرت وضع حواجز خرسانية على الطريق في عين الديبة، وأيضا في حي الوردتين في أبها باشرت الأمانة وضع لوحات تحذيرية لتنبيه قائدي المركبات.

وشكر السائح أمانة منطقة عسير على سرعة التجاوب والتفاعل مع مقاطع الفيديو بشأن وضع الحواجز الخراسانية وكذلك اللوحات الإرشادية لحماية المواطنين والسائحين في المنطقة.