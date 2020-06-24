الرئيس الفلسطيني: ضم شبر واحد من الاراضي الفلسطينية مرفوض وباطل

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الرئيس الفلسطينى محمود عباس

قال الرئيس الفلسطينى محمود عباس اليوم الأربعاء إن ضم أي شبر واحد من الاراضى الفلسطينية من قبل الاحتلال الاسرائيلي "مرفوض وباطل".

وقال الرئيس عباس فى كلمة له خلال الجلسة الختامية لدور الانعقاد الرابع التي عقدت عبر الاتصال المرئي "نحن نرفض مايسمى صفقة القرن وجميع المخططات الأمريكية والاسرائيلية التي تستهدف الحقوق الفلسطينية والعربية بخاصة في مدينة القدس الشرقية المحتلة".

وأضاف عباس "إذا اقدم الاحتلال الاسرائيلي على تنفيذ نيته بضم أجزاء من الاراضي المحتلة فهى خطوة غير شرعية ويترتب عليها أن يتحمل الاحتلال كل المسؤوليات التى تنص عليها الاتفاقيات الدولية للاراضى الواقعة تحت الاحتلال وبخاصة اتفاقية جنيف الرابعة" مشددا على ضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الواقع تحت نير الاحتلال الاسرائيلي.

وأوضح أن القيادة الفلسطينية اتخذت عددا من القرارات الاستباقية منذ الاعلان عن نية سلطة الاحتلال ضم اجزاء من الأراضى المحتلة فى الضفة وغور الاردن "أكدنا فيها ان القيادة الفلسطينية في حل من جميع الاتفاقيات الموقعة مع اسرائيل والادارة الامريكية صاحبة مايسمى بصفقة القرن ومايسمى ( خرائط القرن )".

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وحمل الرئيس الفلسطيني سلطة الاحتلال الاسرائيلي المسؤولية الكاملة وفق اتفاقية جنيف الرابعة.

وقال ان "اعلان القيادة الفلسطينية انها فى حل من الاتفاقيات الموقعة مع اسرائيل لايعني اننا لانريد السلام بل نحن على استعداد للذهاب لمؤتمر دولى للسلام يستند الى قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية" مشيرا الى وجود 140 دولة حول العالم تعترف بدولة فلسطين عضوا مراقبا بالامم المتحدة.

وعرض الرئيس محمود عباس على أعضاء البرلمان العربي اخر مستجدات القضية الفلسطينية لاسيما مايتعلق باعلان سلطات الاحتلال الاسرائيلي نيتها تنفيذ مخططها لضم اراض محتلة بما فيها غور الاردن وشمال البحر الميت.