لاعبون يخالفون إجراءات الوقاية من «كورونا» بالخماسيات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو



رصد «الخليج الرياضي» عدداً كبيراً من لاعبي أندية دوري الخليج العربي لكرة القدم، من بينهم لاعبون تدرجوا في المنتخبات الوطنية إلى أن وصلوا إلى المنتخب الأول، وهم يلعبون في ملاعب الخماسيات مع أصدقائهم خلال الأيام الماضية.

وأصبح أمر ارتياد اللاعبين لملاعب الخماسيات منتشراً بصورة لافتة خلال فترة انتشار فيروس كورونا، وتوقف النشاط الرياضي، لدرجة أن البعض أطلق على هذه الظاهرة «موضة النجوم» في زمن جائحة كورونا.

ولكن ثمة أسئلة تفرض نفسها في هذا المقام، وتحتاج إلى إجابة شافية ووافية، فعدا عن مخاطر عدم الالتزام بتعليمات الوقاية من كورونا التي تفرضها الأندية، فقد وُجد في هذه الملاعب عدد من اللاعبين المحترفين الذين يستلمون رواتب من أنديتهم يفوق بعضها 250 أو 300 ألف درهم شهرياً، والسؤال من يتحمل المسؤولية في حال تعرض اللاعب للإصابة برباط صليبي أو غيرها من الإصابات الشائعة في الملاعب الصلبة.

وبحسب المتابعة، فإن أكثر اللاعبين ممارسة للخماسيات ينتمون إلى أندية في دوري الخليج العربي، بينها ناديان كانا ضمن الخمسة الأوائل التي نافست على لقب الدوري الملغى مؤخراً.

ويبدو أن الأندية وإداراتها وشركات الكرة هي آخر من يعلم، في حين تأكد أن مثل هؤلاء اللاعبين لا يعرفون من كلمة احتراف سوى قيمة العائد المادي الذي يجب ألا يتوقف ولا يمس، ويجهلون مالهم وما عليهم في زمن الاحتراف وتوقيع العقود.