وصول 38 صيادا يمنيا إلى الحديدة بعد احتجازهم في إريتريا

القاهرة - سبوتنيك. أفاد مصدر في القوات اليمنية المشتركة التابعة للحكومة الشرعية لوكالة "سبوتنيك"، بأن 38 صيادا وصلوا إلى محافظة الحديدة، غربي اليمن، بعد أن أمضى 20 منهم ثلاثة أسابيع في الاحتجاز لدى إريتريا، و18 آخرين اعتقلوا أمس الثلاثاء، أثناء تواجدهم في المياه اليمنية.

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وأشار إلى أن دفعة الصيادين المفرج عنهم هي الثالثة خلال 20 يوماً، حيث أفرجت أسمرة، الجمعة الماضية، عن 55 صياداً يمنياً اختطفتهم البحرية الإريترية في الرابع من يونيو/ حزيران الجاري، من قرب جزيرة حنيش في المياه الإقليمية اليمنية، سبقتهم دفعة مكونة من 19 صياداً، أطلق سراحهم، السبت قبل الماضي.

وكان توتر قد نشب بين القوات اليمنية المشتركة والبحرية الإريترية، مطلع الشهر الجاري، على خلفية احتجاز خفر السواحل بالقوات المشتركة، في الثالث من الشهر، زورقين على متنهما 7 جنود إريتريين في المياه الإقليمية اليمنية، ليتم بعد ذلك التوصل إلى اتفاق بين الطرفين تضمن الإفراج عن الصيادين المحتجزين لدى إريتريا مقابل جنودها السبعة والزورقين العسكريين.

يعود التوتر بين اليمن وإريتريا إلى منتصف ديسمبر من عام 1995م، حين هاجمت أسمرة الحامية اليمنية في جزيرة حنيش وسيطرت عليها بعد مواجهات أوقعت 30 قتيلاً من الطرفين، ليستعيد اليمن في أكتوبر من عام 1998م، السيادة على الأرخبيل الذي يضم جزر حنيش الكبرى والصغرى وجبل زُقر، بحكم من هيئة التحكيم الدولية.