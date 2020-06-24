وأفادت وكالة "سانا" بأن الوزير عزام ألقى كلمة خلال الاحتفال نقل في مستهلها:
"تهنئة الرئيس الأسد للجميع بمناسبة الانتصار في الحرب العالمية الثانية على النازية والفاشية بفضل الإنجازات العظيمة والتضحيات الكبيرة التي تم تقديمها مؤكداً أن السوريين يقدرون عالياً المواقف الروسية المشرفة ودعمهم لنا في التصدي للإرهاب التكفيري ووقوفهم العلني والصريح مع الحق والقانون الدولي ومنع أخذ مجلس الأمن رهينة ومنصة متقدمة للتدخل الفاضح في الشؤون الداخلية للدول المستقلة".
وبحسب الوكالة، لفت الوزير السوري إلى: "أهمية المشاركة الروسية العسكرية المباشرة إلى جانب الجيش العربي السوري والقوات المسلحة في مواجهة الإرهاب التكفيري المسلح والدور الحاسم الذي اضطلع به الأصدقاء الروس في القضاء على "داعش" و"جبهة النصرة" وبقية التنظيمات الإرهابية المسلحة وتطهير مساحات واسعة من الجغرافيا السورية التي كان ينتشر فيها الإرهاب، وإعادة الأمن والاستقرار إلى العديد من المناطق في أكثر من محافظة".
وتضمن الاحتفال عرضاً عسكرياً شاركت فيه وحدات عسكرية سورية وروسية، وتخلله عرض للعتاد والسلاح كما تم تكريم عدد من الضباط والجنود الروس والسوريين تقديراً لجهودهم الكبيرة المبذولة في التصدي للإرهاب والقضاء عليه.
كانت هذه تفاصيل خبر ممثل الرئيس السوري يشارك في احتفالات عيد النصر الروسي بقاعدة حميميم... فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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