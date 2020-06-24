الإمارات ترفع الحظر المفروض على حركة الأفراد بسبب "كورونا"

وذكر حساب مكتب الاتصال لحكومة الإمارات عبر "تويتر": "الإعلان عن استكمال وانتهاء برنامج التعقيم الوطني في مختلف أرجاء الدولة، اعتباراً من اليوم الأربعاء 24 يونيو، وبالتالي السماح بحرية الخروج والعودة لكافة أفراد المجتمع طوال اليوم بدون تقييد".

​وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، يوم أمس الثلاثاء، إجراء أكثر من 40 ألف فحص للتقصي عن المصابين بالفيروس، كشفت عن 380 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 45683 حالة.

كما سجلت الوزارة وفاة اثنين من المصابين نتيجة تداعيات الإصابة بالفيروس، ليرتفع عدد الوفيات في الدولة إلى 305 حالات.

وتم، خلال ذات الفترة، تسجيل شفاء 657 حالة لمصابين بفيروس "كورونا" وتعافيها التام من أعراض المرض؛ ليصبح مجموع حالات الشفاء في الإمارات 33703.

وبدأت الإمارات في 26 آذار/ مارس الماضي عملية تعقيم شاملة وفرضت بموجبها حظر على تجول الأفراد في الدولة، وأوضحت أنه خلال تلك الفترة سيتم تعقيم العديد من المناطق والمرافق في مختلف إمارات الدولة من خلال أحدث الوسائل والتكنولوجيات، وبدعم وتعاون من مختلف الجهات ومشاركة مئات العاملين والمشرفين والإداريين من مختلف الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية.