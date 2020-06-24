شكرا لقرائتكم خبر عن تشيلى تعلن تسجيل 3649 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت السلطات الصحية في تشيلي اليوم الاربعاء تسجيل 3649 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأوضحت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم أن العدد الإجمالي للمصابين بكورونا في تشيلي ارتفع بذلك إلى 254 ألفاً و416 حالة.

وأضافت السلطات الصحية التشيلية أن 4731 شخصاً توفوا نتيجة الإصابة بالفيروس حتى الآن.

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