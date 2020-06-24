شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تبدى استعدادها لدعم إطلاق محادثات إسرائيلية - فلسطينية مباشرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبنزيا، اليوم الأربعاء عن استعداد موسكو لاتخاذ خطوات لبدء المفاوضات المباشرة بين إسرائيل وفلسطين، وذلك بصفة روسيا عضوًا في اللجنة الرباعية للشرق الأوسط (التي تضم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة).

وأشار نيبنزيا -خلال جلسة مجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء- إلى أن ضم جزء من الأرض الفلسطينية سيكون له أثرًا سلبيًا على كل من الحوار الإسرائيلي الفلسطيني والوضع في المنطقة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وقال المبعوث الروسي "إن التعاون الدولي في الوقت الراهن أكثر أهمية من أي وقت مضى للتقدم في عملية السلام، وروسيا باعتبارها عضو في اللجنة الرباعية مستعدة لاتخاذ كل خطوة ممكنة لبدء محادثات مباشرة بين إسرائيل وفلسطين".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال - في 17 مايو الماضي - إن الوقت قد حان لضم بعض الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية لبناء مستوطنات يهودية، وفي 25 مايو أكد نتنياهو أنه يعتزم اتخاذ خطوات لضم أجزاء من الضفة الغربية في شهر يوليو.

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