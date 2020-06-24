شكرا لقرائتكم خبر عن إقليم كردستان يغلق الطرق البرية مع ديالى بسبب ارتفاع الاصابات بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلقت الأجهزة الأمنية في إقليم كردستان الطرق البرية الحيوية مع محافظة ديالى بسبب ارتفاع معدلات الاصابات بفيروس كورونا.

وقال مصدر أمني- في تصريحات نشرتها الوكالة الوطنية العراقية للأنباء / نينا / اليوم الاربعاء:" إن سلطات إقليم كردستان وجهت أجهزتها الأمنية بإغلاق الطرق البرية المارة عبر قضاء كلار والمتجهة إلى محافظة ديالى بسبب ارتفاع الاصابات بكورونا ".

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