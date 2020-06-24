شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تنهى برنامج التعقيم الوطنى اعتبارا من اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها منذ قليل، أن الإمارات تنهي برنامج التعقيم الوطني اعتبارا من اليوم.

وفى وقت سابق أعلنت وزارة الصحة والوقاية المجتمعية فى الإمارات عبر حسابها على تويتر مساء الأربعاء، تسجيل 450 إصابة جديدة بفيروس كورونا مقابل شفاء 702 حالة، بالإضافة إلى تسجيل حالتى وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وفى وقت مبكر، قالت شركة طيران الإمارات اليوم الأربعاء إنها علقت رحلاتها القادمة من باكستان بعد أن أثبتت الفحوص إصابة ركاب بفيروس كورونا في هونج كونج.

وذكرت الشركة التي تقدم خدمة محدودة بسبب تفشي جائحة كورونا أن التعليق المؤقت دخل حيز التنفيذ اليوم الموافق 24 يونيو.

Advertisements

وقالت متحدثة باسم الشركة، إحدى أكبر شركات الرحلات الجوية الطويلة المدى في العالم، "ننسق عن كثب مع السلطات المختلفة وسنراجع وننفذ أي إجراءات إضافية مطلوبة بما يرضي جميع الأطراف قبل استئناف الخدمة من باكستان".

وأضافت أن الشركة، وهي الناقلة التابعة لحكومة دبي، ستستمر في تسيير رحلات إلى باكستان.