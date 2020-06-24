"ثلاجات شبه فارغة".. الأزمة الاقتصادية تطيح بالقدرة الشرائية للبنانيين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن الوضع الاقتصادى فى لبنان، يزداد سوءا مع الوقت، وتشهد الليرة اللبنانية تدهورا كبيرا فى سعرها مقابل الدولار، وهو ما أثر سلبا على سبل العيش للمواطنين اللبنانيين، الذى يعانون تحت وطأة التدهور الاقتصادى.
وفى هذا الصدد رصد مصورو الوكالة الفرنسية، صورا لـ"ثلاجات" شبه فارغة فى منازل عدد كبير من المواطنين فى المدن الرئيسية فى بلد الأرز، فى دلالة على حجم التأثر الشديد للمواطنين بسوء الأحوال الاقتصادية فمن كان راتبه يعادل 700 دولار الصيف الماضي على سبيل المثال، بات اليوم بالكاد يعادل 200 دولار، وفقا لصحيفة "اندبندنت".
الأزمة اللبنانية
انهيار الليرة اللبنانية
ثلاجات اللبنانيين
ووفقا للاندبندنت، فإن الانهيار الاقتصادى المتسارع، أثر سلبا على القدرة الشرائية لعملة الليرة اللبنانية، وهو ما ترك عدد كبير من اللبنانيين مع قدرة شرائية تتآكل سريعا، وهو ما جعل كثيرين منهم عاجزين حتى عن ملء براداتهم بالخضار والألبان واللحوم.
واعتبرت اندبندنت عربية، أن الانهيار الاقتصادى فى لبنان، هو الأسوأ منذ عقود، إذ انعكست موجة غلاء غير مسبوقة، وسط أزمة سيولة حادة وشحّ الدولار الذي لامس سعر صرفه في السوق السوداء عتبة الستة آلاف ليرة، فيما السعر الرسمي لا يزال مثبتاً على 1507 ليرات.
ثلاجات شبه فارغة
ثلاجات فارغة
معاناة اللبنانيين
ونتيجة لهذه الأزمات الاقتصادية المستمرة، خسر عشرات آلاف اللبنانيين منذ الخريف، مصدر رزقهم أو جزءاً من دخلهم جراء الأزمة.
كما تسبّب الإغلاق العام بارتفاع معدل التضخم، إذ سجّلت أسعار المواد الغذائية ارتفاعاً جنونياً تجاوز 72% من الخريف حتى نهاية مايو، وفق "جمعية حماية المستهلك" غير الحكومية.
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