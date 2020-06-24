شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة العالمية" ترحب بقرار السعودية لقصر الحج على المقيمين فى المملكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحب الدكتور أحمد المنظرى، المدير الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، بقرار المملكة العربية السعودية، بأن يكون موسم الحج لهذا العام قاصراً على الحجاج المقيمين بالمملكة.

ونقل الحساب الرسمى لمنظمة الصحة العالمية فى الشرق الأوسط، عبر تويتر ، تصريح المنظرى وجاء فيه :"نرحب بقرار المملكة العربية السعودية بأن يكون موسم الحج لهذا العام قاصراً على الحجاج المقيمين في المملكة العربية السعودية، بناءً على تقييم المخاطر لجائحة كوفيد 19، بما يتوافق مع إرشادات منظمة الصحة العالمية، من أجل سلامة الحجيج وتعزيز الأمن الصحي في الدولة وخارجها." – الدكتور أحمد المنظري".



منظمة الصحة العالمية

وكان وزير الصحة السعودي قد أكد أنه لن يتم قبول الحجاج فوق سن 65 عاماً، أو ممن يعانون أمراضاً مزمنة، مشيراً في مؤتمر صحفي نظمته المملكة العربية السعودية عبر الفيديو كونفرنس، إلى أن المملكة وضعت إجراءات مشددة لتلافي إصابة الحجيج.

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وأضاف وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق الربيعة إن هناك خطة صحية دقيقة لمتابعة الحجاج وأوضاعهم الصحية خلال فترة أداء مناسك الحج المبارك، ومن بينها توفير سيارات إسعاف مجهزة فى حال أى طارئ وأعددنا فرق طبية ستكون متواجدة طوال فترة الشعائر .

وتابع الوزير: اتخذنا إجراءات مشددة لحماية الحجاج هذا العام، من بينها اخضاع الحجاج لفحص طبي قبل الوصول إلى المشاعر المقدسة، بخلاف إلزامهم بعزل منزلى فور انتهاء المناسك.

وأضاف الربيعة في مؤتمر صحفي عالمي، تنظمه المملكة العربية السعودية عبر الفيديو كونفرانس لإعلان تفاصيل موسم الحج الاستثنائي بسبب وباء كورونا إن الحجاج سيخضعون لعزل منزلي فور انتهائهم من المناسك.

وكانت وزارة الحج وزارة الحج عن إقامة حج هذا العام 1441هـ بأعداد محدودة جدًا للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة، وذلك حرصًا على إقامة الشعيرة بشكل آمن صحيًا وبما يحقق متطلبات الوقاية والتباعد الاجتماعي اللازم لضمان سلامة الإنسان وحمايته من مهددات هذه الجائحة، وتحقيقًا لمقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ النفس البشرية.