شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين ستدرس إطلاق حزمة مالية جديدة لـ 3 أشهر إضافية لمكافحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب البحرينى أحمد السلوم رئيس مالية النواب بمملكة البحرين أنه تقدم خلال الاجتماع الحكومي النيابي المنعقد حاليًا بشأن دراسة الأوضاع الاقتصادية جراء جائحة كورونا.. باقتراح بأن تقوم الحكومة بتقديم حزمة مالية جديدة مثل الحزمة الحالية تكون لمدة ثلاثة أشهر أخرى.

وبحسب صحيفة أخبار الخليج، قال السلوم إنه طلب أن تكون الحزمة الجديدة للمتضررين فقط كالفنادق والمطاعم ومكاتب السفريات والصالات الرياضية ومعاهد التدريب ودور السينما.

وأشار إلى أنه لمس ترحيب حكومي بالفكرة لما سيكون لها مردود إيجابي على الاقتصاد البحريني ولكنهم طلبوا مهلة أكثر لدراسة الفكرة بشكل موسع.

وفى سياق متصل، قامت مديرية شرطة محافظة المحرق بمملكة البحرين، بتنفيذ حملة توعوية بعدة لغات في جزر أمواج وديار المحرق والمنشآت السياحية والشواطئ، تتضمن توعية أفراد المجتمع والجاليات الأجنبية بأهمية اتباع الإجراءات والإرشادات لمنع تفشى فيروس كورونا، وتجنب التجمعات واتباع التعليمات من أجل سلامتهم والآخرى.

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ووفقًا لما أوردته صحيفة الأيام البحرينية، من المقرر، استمرار مثل هذه الحملات في إطار العمل على سلامة كل أفراد المجتمع، ودعمًا للجهود الوطنية في مكافحة فيروس كورونا