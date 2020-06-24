شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا فى تعز باليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة الطوارئ بمحافظة تعز باليمن اليوم الأربعاء تسجيل اربع إصابات جديدة بفيروس كورونا.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" أن اجمالي الإصابات المسجلة الى 218 حالة تماثل منها 45 حالة للشفاء واجمالي عدد الوفيات 58 حالة، و115 حالة نشطة.

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