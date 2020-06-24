شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عمان تعيد فتح خدمات المرور والإقامة والأحوال المدنية يوليو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شرطة سلطنة عمان، أنها ستقوم بإعادة فتح مراكز تقديم خدمات “المرور، والجوازات والإقامات، والأحوال المدنية” اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل، مع مراعاة الأخذ بالاحتياطات الصحية الموصى بها من قبل الجهات المختصة، وفقا لصيحفة عمان.

وكانت قررت سلطنة عمان تخفيف عدد من قيود كورونا وإعادة فتح المراكز التجارية فضلا عن حزمة جديدة من الأنشطة التجارية والصناعية، بدءا من غد الأربعاء، حسبما جاء فى وكالة الأنباء العمانية.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد19) بسلطنة عمان أمس.

وشددت اللجنة على ضرورة تقيد الجميع بكافة الإجراءات الاحترازية الصادرة عن الجهات المختصة، وتحمل كل فرد مسئولية حماية نفسه وأسرته من الإصابة بفيروس كورونا.