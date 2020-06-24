شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب يسجل أعلى معدل يومى بإصابات فيروس كورونا بعد رصد 563 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت وزارة الصحة فى المغرب، رقما قياسيا بعدد الإصابات بفيروس كورونا على أساس يومي، وقالت الوزارة فى بيان مقتضب عبر حسابها على تويتر مساء الأربعاء، إنه تم رصد 563 حالة خلال 24 ساعة الماضية.

وفى وقت سابق، أعلنت النيابة العامة المغربية، الثلاثاء، إجراء تحقيق قضائي في تفشي بؤرة وبائية لمرض كوفيد- 19 في إقليم القنيطرة الواقع على بعد40 كيلومترا شمال غربي الرباط.