شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب يسجل أعلى معدل يومى بإصابات فيروس كورونا بعد رصد 563 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت وزارة الصحة فى المغرب، رقما قياسيا بعدد الإصابات بفيروس كورونا على أساس يومي، وقالت الوزارة فى بيان مقتضب عبر حسابها على تويتر مساء الأربعاء، إنه تم رصد 563 حالة خلال 24 ساعة الماضية.
وفى وقت سابق، أعلنت النيابة العامة المغربية، الثلاثاء، إجراء تحقيق قضائي في تفشي بؤرة وبائية لمرض كوفيد- 19 في إقليم القنيطرة الواقع على بعد40 كيلومترا شمال غربي الرباط.
وجاء في بيان للنيابة العامة أنها "عهدت إلى الفرقة الوطنية للدرك الملكي , من أجل تحديد المخالفات الجنائية التي أدت إلى إصابة مجموعة من العاملين والعاملات الفلاحيين بفيروس كوفيد- 19" خاصة " ما تم ارتكابه من إهمال وعدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لوقاية العمال, أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة.. المتعلقة بالتدابير الوقائية والحاجزية, المفروضة من طرف السلطات العمومية خلال حالة الطوارئ الصحية."
وأضاف البيان أن البحث يستهدف تحديد الجهات المسؤولة عن ذلك "وسيتم ترتيب الأثر القانوني الملائم على نتائج هذا البحث".
وكانت بؤرة لفيروس كورونا المستجد تفجرت الأسبوع الماضي بإقليم القنيطرة في إحدى مزارع إنتاج الفراولة, وظهرت إصابة نحو900 شخص بهذا الوباء.
كانت هذه تفاصيل خبر المغرب يسجل أعلى معدل يومى بإصابات فيروس كورونا بعد رصد 563 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.