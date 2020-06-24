شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: سقوط 5 قذائف هاون على قرى حوض الوقف شمال شرق بعقوبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا)، تعرض قرى حوض الوقف في محافظة ديالى / اليوم الأربعاء/ لهجوم بـ "5" قذائف هاون.

وأوضحت الوكالة، أن قرى المخيسة وأبو كرمة ضمن أكبر حوض زراعي شمال شرق بعقوبة، تعرضت إلى هجوم بقذائف هاون أسفر عن أضرار مادية دون وقوع إصابات بشرية .

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