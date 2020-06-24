شكرا لقرائتكم خبر عن السودان ينشئ صندوقا لتمويل التجارة وسط نقص فى النقد الأجنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة المالية السودانية، إن السودان سينشئ صندوقا لتمويل التجارة بقيمة مليارى دولار، لدعم استيراد وتصدير سلع رئيسية مثل القمح، وذلك فى ظل تناقص معروض النقد الأجنبى المتداول، يواجه اقتصاد السودان مخاطر جمة، فى ظل معدل تضخم يزيد على 100 بالمئة وعجز متكرر فى الخبز والوقود والأدوية.

وقال متعاملون، إن سعر الصرف فى السوق السوداء تحسن إلى 141 اليوم الأربعاء بعد تلك الأنباء.

وقالت وكالة الأنباء السودانية الرسمية، إن الصندوق الجديد سيساهم فيه عدد من البنوك وشركات القطاع الخاص لدعم تصدير الصمغ العربى والماشية والذهب، وتمويل استيراد السلع الأساسية مثل القمح والوقود والأدوية.

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تشمل المساهمات 100 مليون دولار من شركة الذهب، التى ربط تحقيق أجرته رويترز بينها وبين شقيق محمد حمدان دقلو نائب رئيس مجلس السيادة الحاكم فى السودان.

ولم يتضح ما هى المحفزات التى سيطرحها الصندوق، لثنى المستوردين والمصدرين عن السوق السوداء وتشجيعهم للتوجه إلى الصندوق.

وقالت وكالة الأنباء، إن من المقرر أن يبدأ الأسبوع المقبل نشاط الصندوق الذى يبدو أنه أحدث حلقة فى سلسلة إصلاحات مقترحة منذ شرع السودان هذا الشهر فى التفاوض مع صندوق النقد الدولى بشأن تنفيذ برنامج غير ممول قد يمهد الطريق لدعم مالى دولي.