شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تسجل 3123 إصابة جديدة و41 حالة وفاة بـفيروس"كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت السعودية عن تسجيل 3123 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" والتي تم رصدها بعدد من المدن، ليبلغ بذلك العدد الإجمالي للاصابات المؤكدة في المملكة منذ ظهور الفيروس 167267 حالة.

وأوضح مساعد وزير الصحة السعودي المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبدالعالي - خلال مؤتمر صحفي ،نشرته وكالة أنباء السعودية /واس/ اليوم الاربعاء- أن عدد المتعافين الجدد من الإصابة قد بلغ 2912 حالة تعاف ليبلغ العدد الكلي للمتعافين 112797 حالة، فيما سجل عدد 41 وفيات جديدة، ليبلغ اجمالي عدد الوفيات 1387 حالة وفاة.

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