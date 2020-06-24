شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين تسجل 17 إصابة جديدة بـ"كورونا" فى الخليل وطولكرم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، تسجيل17 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، بينها 16 في محافظة الخليل وواحدة في طولكرم، ما يرفع حصيلة اليوم إلى 159 إصابة.

وأوضحت الكيلة- في بيان نشرته وكالة انباء فلسطين/وفا/ اليوم الاربعاء- أن مجمل الإصابات في فلسطين بلغ 1534، فيما بلغت حالات التعافي 616، والوفيات 5، والحالات النشطة 913 حالة.

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