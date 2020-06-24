تدمير 3 مضافات لداعش ودراجة نارية بعملية نوعية شمال شرق بعقوبة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دمرت قوة امنية مشتركة عراقية 3 مضافات لداعش بعملية نوعية شمال شرق بعقوبة في مركز محافظة ديالي .

وقال مصدر امني -في تصريحات ،اوردتها الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / اليوم الاربعاء-إن قوة امنية مشتركة من استخبارات ومكافحة الارهاب والجيش وبعملية نوعية لتعقب خلايا داعش في منطقة نارين والخلاوية بضواحي ناحية قره تبه شمال شرق بعقوبة اسفرت عن تدمير 3 مضافات لداعش ودراجة نارية وزورق ...مضيفا أن العملية نفذت بناء على معلومات استخبارية دقيقة .

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