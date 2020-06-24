شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تسجل 450 إصابة جديدة بفيروس كورونا مقابل شفاء 702 حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة والوقاية المجتمعية فى الإمارات عبر حسابها على تويتر مساء الأربعاء، تسجيل 450 إصابة جديدة بفيروس كورونا مقابل شفاء 702 حالة، بالإضافة إلى تسجيل حالتى وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وفى وقت مبكر، قالت شركة طيران الإمارات اليوم الأربعاء إنها علقت رحلاتها القادمة من باكستان بعد أن أثبتت الفحوص إصابة ركاب بفيروس كورونا في هونج كونج.