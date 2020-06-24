شكرا لقرائتكم خبر عن انتخابات مجلس الأمة الكويتى تترقب تقرير "الصحة" عن كورونا لتحديد موعدها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت صحيفة الأنباء الكويتية، أن مجموعة من نواب البرلمان طلبوا من وزير الصحة الكويتى الشيخ د.باسل الصباح تزويد مجلس الأمة بتقرير في شهر سبتمبر المقبل يتعلق بمدى القدرة على إقامة الانتخابات البرلمانية 2020 في موعدها الدستوري، مشيرة إلى أن محتوى التقرير سيحدد مصير الانتخابات.

وقالت مصادر للصحيفة الكويتية أن الاستعداد للانتخابات يحتاج إلى عمل ميداني وعقد سلسلة ندوات والقيام بزيارات إلى الدواوين والتواصل المباشر مع الناخبين.

وأوضحت أن الاستفسارات النيابية لوزير الصحة تركزت أيضا على الشكل العام للانتخابات في حال كان الوضع يسمح بإقامتها وهل ستكون إلكترونية بشكل إجباري أم عن طريق الاقتراع المباشر، وهو ما يدخل المجلس ببحث قانوني عن هذا الوضع والحاجة إلى تعديل قانون الانتخابات القائم حاليا.

وشددت على أنه في حال ورد تقرير «الصحة» بأن الأوضاع مواتية وتسمح بإجراء الانتخابات فستكون في موعدها، أما إذا كان التقرير سلبيا فسيحتاج الأمر إلى مد دور الانعقاد الحالي.

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وفى سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الأربعاء عن تسجيل 742 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، إضافة إلى تسجيل 4 وفيات، وذلك وفق البيان اليومى للوزارة حول مستجدات كورونا.

وأضافت "الصحة الكويتية"، أنه تم شفاء 505 إصابات بفيروس كورونا المستجد، (كوفيد-19)، خلال ال24 ساعة الماضية ليبلغ إجمالي عدد حالات الشفاء من المرض 32809 حالات، وذلك وفق وسائل إعلام كويتية.

وفيما اعتبر استشاري الأمراض الوبائية بمستشفى العدان الحكومي الكويتي الدكتور غانم الحجيلان، أن اجمالي الإصابات الفعلية بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الكويت، تُقدَّر ما بين 160 إلى 800 ألف إصابة؛ وذلك وفقا لعدة طرق علمية لتقدير عدد الاصابات الحقيقية في المجتمعات، لاسيما مع ارتفاع عدد الاصابات التي لا توجد لديها أعراض للاصابة، والتي قدرتها وزارة الصحة الكويتية بـ 50%.

وقال الحجيلان - في تصريح لصحيفة السياسة الكويتية اليوم الأربعاء - إن الدراسات التقديرية لقياس الاصابات الفعلية في المجتمعات، يعتمد على عدة طرق للقياس، ومنها التقدير وفقاً لأعداد الوفيات؛ حيث تعتمد هذه الطريقة على قياس العدد الفعلي بمقدار ألف مصاب، مقابل كل حالة وفاة، مشيرا إلى أنه بما أن اجمالي الوفيات في الكويت بلغ 334 وفاة، يصبح العدد التقديري للاصابات 334 لف اصابة فعلية.