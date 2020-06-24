شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى فرنسى: أردوغان يقود الحرب فى ليبيا للجنون.. ومصر لن تقبل دوره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتبر نائب رئيس البرلمان الفرنسى أن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان يقود الحرب فى ليبيا إلى الجنون.

وأضاف نائب رئيس البرلماني الفرنسي في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء أن "مصر وفرنسا لن تقبلا نقض تركيا تعهداتها في مؤتمر برلين، الذي شدد على الحل السلمي عبر المفاوضات".

وأكد أن "مأساة ليبيا تتجاوز حدودها، والوضع قد يخرج عن السيطرة"، مشيرا إلى أن مصر لن تقبل بالوضع الحالي في ليبيا.